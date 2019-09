Verbot von Einwegplastik für mehr Klimaschutz bei Festen

Beispielhaft vorangehen müsse das Land auch bei einer anderen Schande in der Müllstatistik, so Anschober. Die jüngste Analyse 2018/19 deckte auf, dass sich noch immer 25.000 Tonnen verwertbare Lebensmittel im Müll finden. Das sind 14,9 Prozent des Gesamtabfalls oder 17,3 Kilo pro Einwohner. Da müsse das Land mit einem Aktionsprogramm im landesinternen Bereich massiv aktiv werden, fordert der Grüne. Weil in diesem Bereich für die Bevölkerung der Bundesgesetzgeber das Sagen hat, sollen von OÖ aus auch entsprechende Forderungen an die Bundesregierung gesendet werden.