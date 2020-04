Verbot kommt: Salzburg will keine Leihroller

Mit dieser Regelung folgt Salzburg dem Beispiel von Graz. Die steirische Landeshauptstadt hat vor einigen Monaten als erste Stadt Österreichs den Verleihsystemen von E-Rollern eine Absage erteilt. In Linz ist der Boom nach gut einem Jahr wieder vorüber. Zu Jahresbeginn zog sich der Anbieter „Lime“ aus der oberösterreichischen Landeshauptstadt zurück. In Innsbruck sind zwei Firmen im Rollerverleih aktiv. Der Betrieb, der bald ein Jahr läuft, sorgte bisher für keine großen Probleme.

Groß war die Aufregung vor einem Jahr beim Start vor allem in Wien. Die Ergebnisse seither sind zwiespältig. Erst im Februar zog sich mit „Hive“ einer der ersten aktiven Anbieter wieder aus der Stadt zurück. Das ändert am reichhaltigen Angebot freilich nur wenig. Mit Stand Oktober 2019 waren in der Bundeshauptstadt zehn Anbieter mit rund 8.900 Rollern registriert.

Ob die Fahrzeuge den Autoverkehr tatsächlich reduzieren, ist umstritten. Laut einer Studie der Technischen Universität Wien werden vor allem Fahrten mit dem E-Scooter zurückgelegt, die an sich mit „nachhaltigeren Fortbewegungsarten“ bewältigt worden wären. Ersetzt werden überwiegend Fußwege – und nicht Autofahrten.