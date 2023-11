Veränderter Fahrplan: Protestaktion im Waldviertel geplant

Es ist wie immer, wenn ein neuer Fahrplan angekündigt wird: Während es in vielen Regionen mehr Angebot und Verbesserungen gibt, sehen sich manche im Nachteil. So hält etwa in Etsdorf-Straß (Gemeinde Grafenegg) künftig der Zug nicht mehr so oft, für die Schüler in der Früh gar nicht mehr. Dort haben nun Betroffene einen Protest für Dienstagmorgen angekündigt.

Beim Verkehrsbund VOR erklärt man auf Nachfrage, dass es nicht immer in der Fahrplanerstellung gelinge, derartige Verbesserungen umzusetzen, ohne in dem einen oder anderen Fall negative Betroffenheiten zu erwirken. Man argumentiert aber damit, dass die Umstellung auch massive Verbesserungen für die Region bringe: Etwa könne man den Vollknoten Hadersdorf am Kamp umsetzen. „Damit gelingt es, einen optimalen Umstieg von der Kamptal- bzw. Kremser Bahn auf die Franz Josefs Bahn zu organisieren. In Hadersdorf begegnen sich die dann im Takt verkehrenden Züge und man kann in jede Richtung umsteigen“, heißt es vom VOR. Zusätzlich würde man die Verbindung Wien – Tulln – Krems (Linie REX4) an Werktagen (außer Samstag) extrem verdichten.

