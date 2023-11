ÖBB-Mitarbeiter bei Verschubarbeiten in Wien getötet

Bei zwei Arbeitsunfällen sind am Montag in Wien zwei Männer verletzt worden sowie ein Verschubarbeiter der ÖBB tödlich verunglückt. Letzterer war am Hafen Freudenau in der Leopoldstadt mit einem Kollegen (30) mit zwei Lokzügen beschäftigt und wurde zwischen diesen eingeklemmt. Die Berufsrettung leitete Wiederbelebungsmaßnahmen ein, konnte den 46-Jährigen aber nicht mehr retten, berichtete die Polizei am Dienstag.

