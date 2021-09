Vater und Bruder retteten Einjährigen vor dem Ertrinken

In Großgmain (Flachgau) ist am Sonntagnachmittag ein 13 Monate alter Bub in einen im Garten aufgestellten Swimmingpool gestürzt. Wie die Polizei berichtete, kletterte das Kind über eine Treppe auf das Podest am Beckenrand, fiel ins Wasser und kam unter einer schwimmenden Wärmefolie zu liegen.

Der achtjährige Bruder, der sich wie die Eltern ganz in der Nähe aufhielt, bemerkte den Unfall und konnte den Buben gemeinsam mit dem Vater aus dem 60 Zentimeter tiefen Wasser ziehen.