Pendler aufgepasst: ÖBB-Streckensperre bei Wien

Wegen eines Schadens an einem Gleis ist seit 6.40 Uhr auf der Ostbahn kein Zugverkehr mehr möglich. Das teilten die ÖBB am Montagmorgen via Twitter mit. Betroffen ist die Strecke zwischen Raasdorf und Siebenbrunn-Leopoldsdorf Bahnhof.

Pendler brauchen also einiges an Geduld am Montagmorgen. Über die Dauer der Unterbrechung ist aktuell - Stand 7.20 Uhr - noch nichts bekannt. Die Züge warten die Sperre vorerst ab.