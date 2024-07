Uta Bachmann wird neue Chefin der Landespolizeidirektion Vorarlberg

Die 51-jährige Juristin leitete bisher das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung. Mit Bachmann gibt es nun die zweite Chefin einer LPD in Österreich. Die erste und bisher einzige ist Michaela Kohlweiß in Kärnten.

Zwölf Jahre stand Hans-Peter Ludescher an der Spitze der Landespolizeidirektion (LPD) Vorarlberg. Im Mai hat der 62-Jährige angekündigt, seine Funktion aus persönlichen Gründen zurückzulegen. Ihm folgt Uta Bachmann nach, wie Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Freitag verkündete.

Karner hat heute den Zentralausschuss über die Nachfolge informiert, hieß es am Freitag in einer Aussendung des Innenministeriums. Bachmann sei von der unabhängigen Begutachtungskommission als „in höchstem Ausmaß geeignet“ bewertet und durch den Bundesminister für Inneres als neue Landespolizeidirektorin für Vorarlberg designiert.

Nach Michaela Kohlweiß in Kärnten rückt Bachmann nun als zweite Frau an die Spitze der Polizei in einem Bundesland, streicht das Innenministerium hervor. „Ich freue mich, dass mit Uta Bachmann eine weitere hochqualifizierte und höchst geeignete Landespolizeidirektorin ihren Dienst antritt", so Karner.

Frauenanteil in der Führung widerspiegeln

Sie habe das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung hervorragend geführt und dabei eine ausgezeichnete Leistung erbracht, lobt der Minister: "Wir haben bei den Polizeischülern bereits Klassen, in denen es mehr Frauen gibt als Männer. Umso wichtiger ist es daher, dass sich das auch in der Führungsebene widerspiegelt."

Wie vorgesehen werde nun die Personalvertretung – der Zentralausschuss für die Sicherheitsexekutive - mit der Personalie befasst. Anschließend wird der Innenminister Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen um Ernennung der neuen Landespolizeidirektorin ersuchen.