Das G’spür der Frau Landespolizeidirektor

KURIER: Sie stehen seit fast zehn Jahren als Frau an der Spitze einer Männerdomäne. Was hat sich verändert?

Michaela Kohlweiß: Verändert hat sich, dass ich durch den Weggang meiner Mitstreiterin Michaela Kardeis im Kreise der Landespolizeidirektoren nun die einzige Frau bin (Kardeis, frühere Polizeivizepräsidentin von Wien und Generaldirektorin für die öffentliche Sicherheit wechselte als Verbindungsbeamtin nach Amerika, Anm.). Was sich nicht verändert hat, ist meine Aufnahme im Kreis der Führungsriege. Die lief von Anfang an großartig.

Die Männerdomäne musste sich also nicht erst an eine Frau gewöhnen?

Im Gegenteil, großes Lob an dieser Stelle an die männlichen Kollegen. Hätte sich etwas verändert, wäre es nur schlechter geworden.

Würden Sie sich als Einzelkämpferin mehr Frauen in der polizeilichen Führung wünschen?

Eine Einzelkämpferin bin ich, wenn man die Situation bundesweit betrachtet. Wenn ich mir aber die Situation in Kärnten ansehe, dann liegt der Anteil an Akademikerinnen und Offizierinnen in Führungsfunktion bei fast 20 Prozent. Das ist umso erstaunlicher, weil wir insgesamt in Kärnten einen Frauenanteil in der Exekutive und Verwaltung von etwa 20 Prozent haben. Wir wissen, dass normalerweise der weibliche Anteil umso schneller wegbricht, je höher die Position wird. Das verläuft ähnlich einer Pyramide, wo am Ende nur einige wenige weibliche Führungskräfte übrig bleiben. Bei uns ist es eine gerade Linie. Aber für mich ist es kein Parameter zu sagen, ich bin Einzelkämpferin, weil ich Frau bin. Eine Einzelkämpferin wäre ich dann, wenn ich alleine kämpfen müsste, ohne Männer und Frauen an meiner Seite.