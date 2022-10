US-Agenten jagen angeblichen Drogenboss in Österreich

In Österreich lebender Mann im Visier

Ins Visier der US-Ermittler geriet so auch ein in Österreich lebender Mann. Die Amerikaner wollen ihm in New York den Prozess machen. Am Montag findet die Auslieferungsverhandlung dazu in Graz statt.

Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 53-jährigen Montenegriner, der mit seiner Frau und den Kindern in Wien lebt. Er soll Teil eines riesigen Drogensyndikats sein, das auch mit den großen Bossen in Südamerika Geschäfte pflegt. Ihren Anfang nahmen die Ermittlungen gegen ihn und zwei weitere Beschuldigte (sie sitzen in Kroatien in Haft) im Oktober 2019. Damals stellte die DEA in einem kolumbianischen Hafen 850 Kilo Kokain sicher, die in einer Bananenlieferung versteckt waren. Im Februar 2020 wurden zudem in einem italienischen Hafen 1,1 Tonnen Kokain in einem Container entdeckt.

Die DEA übernahm die verdeckten Ermittlungen und fand heraus, dass eine gewaltige Menge Heroin als Gegengeschäft für Kokain-Lieferungen angeboten worden waren. Das Heroin soll in Österreich zwischengelagert worden sein. Konkret im Raum Graz.