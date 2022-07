Im Gebüsch versteckt: "Drogenboss der Drogenbosse" festgenommen

Rafael Caro Quintero, der von den USA meistgesuchte mexikanische Drogenboss, ist in Mexiko festgenommen worden. Er soll nun an die USA ausgeliefert werden.

Der Mitgründer des ehemaligen Guadalajara-Kartells, des ersten großen Drogen-Kartells in Mexiko, war seit 2013 auf der Flucht. Zuletzt soll er das kleinere Caborca-Kartell angeführt haben.

Der Drogenboss, der in den 1980er Jahren wie Pablo Escobar in Kolumbien als "Narco de Narcos" ("Drogenboss der Drogenbosse") galt, wurde in der Ortschaft San Simón in den Bergen des nordwestlichen Bundesstaates Sinaloa von der Marine festgenommen. Spürhund Max machte ihn in einem Gebüsch ausfindig. In einem Video war zu sehen, wie er, mit Jeans und Hemd gekleidet, abgeführt wurde. Er soll zunächst im Hochsicherheitsgefängnis von Almoloya, 85 Kilometer westlich von Mexiko-Stadt, untergebracht werden.