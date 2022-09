Drogenfahnder erwischten mutmaßlichen Dealer in Wien in flagranti

Auf frischer Tat konnten Drogenfahnder der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität am Dienstag einen mutmaßlichen Dealer ertappen: Gegen 20.55 Uhr beobachteten die Ermittler in der Allerheiligengasse in Brigittenau, wie ein 35-jähriger Mann aus Serbien Drogen verkauft haben soll.

Bargeld in Wohnung

Unmittelbar danach wurde der Mann angehalten, die Beamten fanden 70 Gramm Heroin und 3.000 Euro. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung des 35-Jährigen stellten die Drogenfahnder zudem 115 Gramm Heroin sowie 13 Gramm Kokain sicher. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizanstalt gebracht.

