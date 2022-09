Schwerverletzte nach Unfall mit Rad und E-Scooter

Am Dienstag gegen 12.40 Uhr kam es in der Landstraßer Hauptstraße zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einer E-Scooter-Lenkerin. Durch den Aufprall stürzten beide Beteiligten, wobei der Radfahrer leicht und die Frau auf dem E-Scooter schwer verletzt wurde. Die Polizei konnte schnell ermitteln, dass der Unfall wohl passiert war, weil der 24 Jahre alte Inder eine rote Ampel ignoriert hatte. Aber auch die andere Beteiligte, eine 59-jährige Österreicherin, hatte sich mit ihrem Scooter nicht an die Verkehrsregeln gehalten - sie hatte vorschriftswidrig einen Schutzweg benutzt. Alkohol war bei beiden nicht im Spiel.

Im Zuge der Aufnahme der Personalien stellte sich dann heraus, dass sich der Inder rechtswidrig in Österreich aufhält. Er wurde daher festgenommen.

