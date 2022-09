Doppelmord in Wien: Zielfahnder nahmen Verdächtigen fest

39 Fahndungstage

Die Fahndung wurde in enger Zusammenarbeit mit französischen Polizei- und Justizbehörden durchgeführt. Der Verdächtige war kurz nach der Tat mit einem Zug nach Frankreich geflüchtet, wo er in einer arabischen Kommune untertauchen konnte. Konzentriert wurden die Lokalisierungsmaßnahmen vorerst auf den Raum Paris und seit Ende August auf Brest in Westfrankreich, wo er am gestrigen Dienstag nach insgesamt 39 Fahndungstagen bei der Essensausgabe in einem Asylbewerber-Heim identifiziert und festgenommen werden konnte. Der Tunesier befindet sich derzeit noch in Frankreich, wo er einem Ermittlungsrichter vorgeführt wird, der über die Verhängung einer Auslieferungshaft entscheiden wird.