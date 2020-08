Urlauber starb in Kärnten an Wespenstich

Ein Urlauber ist am Freitagnachmittag in Kärnten offenbar an einer allergischen Reaktion aufgrund eines Wespenstichs gestorben. Der 38-Jährige war mit Frau und Kindern auf einem Campingplatz am Turnersee in St. Kanzian (Bezirk Völkermarkt), als ihn das Insekt gegen 16.00 Uhr in den Rücken stach. Dadurch bekam er Atemnot und Schweißausbrüche.

Die Bemühungen anderer Touristen sowie der Rettungskräfte waren umsonst, laut Polizei starb der 38-Jährige noch an Ort und Stelle. Die Ehefrau erzählte, dass ihr Mann das letzte Mal vor rund acht Jahren allergisch auf einen Wespenstich reagiert habe. Seitdem wurde er zwar mehrmals gestochen, hatte aber keinerlei Anzeichen auf eine allergische Reaktion. Deshalb habe er auch kein Antiallergikum bei sich gehabt.