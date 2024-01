Urlauber-Rückreiseverkehr: Staus und Verzögerungen

Die Urlauber-Rückreise hat Samstagvormittag voll eingesetzt.

Die ÖAMTC meldet mehr als eine Stunde Verzögerungen in Tirol auf der Arlberg-Schnellstraße (S16) vor der Mautstelle St. Jakob Richtung Bregenz und auf der Fernpassstrecke (B179) in beiden Richtungen.

In Salzburg wurden auf der Tauern Autobahn (A10) vor dem Baustellenbereich Werfen-Golling Richtung Deutschland gegen Mittag knapp zehn Kiloemeter Rückstau und mehr als eineinhalb Stunden Anfahrtszeit beobachtet. Auf der Pinzgauer Straße (B311) zwischen Zell am See und Lofer ging es zeitweise auch nur sehr langsam vorwärts.

