Schwerer Unfall auf der A1: Kind verletzt, kilometerlanger Stau

Großeinsatz der Rettungskräfte am späten Montagnachmittag auf der Westautobahn beim Knoten Steinhäusl im Bezirk St. Pölten.

Drei Fahrzeuge waren in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt, für Feuerwehr und Notärzte war höchste Eile geboten. Denn in einem der Unfallwracks war ein Kind eingeklemmt, das von den Helfern schließlich befreit werden konnte. Nach der Erstversorgung wurde es mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Laut Feuerwehr Altlengbach erlitten zwei weitere Personen Verletzungen unbestimmten Grades.

Der Verkehr auf der Fahrbahn Richtung Wien wurde unterdessen über die Auffahrt zur Raststation umgeleitet, dennoch kam es zu einem kilometerlangen Stau. Die Unfallursache muss nun von der Polizei ermittelt werden.

