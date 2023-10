Die Asfinag saniert seit Schulbeginn die Tunnelkette zwischen Golling und Werfen. Dazu wurde eine Richtungsfahrbahn komplett gesperrt und ein Gegenverkehrsbereich eingerichtet. Durch die f├╝nf Tunnel besteht in jede Richtung nur mehr eine Spur, was vor dem Flaschenhals zu oft stundenlangem Stau f├╝hrt.

Baustelle bleibt bis Fr├╝hjahr 2025

Viele Verkehrsteilnehmer weichen daher auf die B159 aus, was zur Folge hat, dass auch in den betroffenen Gemeinden der Verkehr zum Erliegen kommt. Die Baustelle wird bis zum Fr├╝hjahr 2025 bleiben und nur in den beiden Ferienmonaten im Sommer 2024 unterbrochen.

"Es gibt am Wochenende auch eine 'Aktion scharf' der Polizei, die untertags intensiv kontrolliert", k├╝ndigte Verkehrsreferent Stefan Schn├Âll (├ľVP) in der Aussendung an. Die Ma├čnahme sei vorerst nur auf dieses Wochenende beschr├Ąnkt. "Wir behalten uns jedoch in Abstimmung mit den Gemeinden vor, das Verbot auszuweiten und f├╝r die kommenden Wochen ebenfalls zu verordnen." Vom Fahrverbot ausgenommen ist nur der Zielverkehr f├╝r die drei Gemeinden sowie der Quellverkehr aus dem Land Salzburg.