Viele Höfe in ihrer Existenz gefährdet

In Niederösterreich gab es die meisten Probleme in den Bezirken Baden und Bruck/ Leitha. In Wolfsthal etwa trat ein Teich über die Ufer, das Wasser floss über einen abschüssigen Hang in angrenzende Häuser – und zwar im Laufe des Sonntags gleich drei Mal. "Das Wasser ist im Haus 40 Zentimeter hoch gestanden", berichtete René Kollmann, im Garten war es sogar ein dreiviertel Meter. Sechs Hühner ertranken im Stall, das Haus der Familie ist verwüstet. Im Bezirk Neunkirchen wurde die S6 bei der Raststation Natschbach geflutet. Die Unterführung der Abfahrt stand 1,5 Meter unter Wasser.

In Frantschach/ St. Gertraud in Kärnten geriet indes ein Hang ins Rutschen, eine 20 Meter lange Stützmauer in der Nähe eines Wohnhauses am Limberg sackte ab: Ein Lagergebäude droht abzurutschen, das Haus sei aber nicht gefährdet, heißt es.

