Nach Dauerregen: Lage entspannt sich langsam

Durch das Nachlassen der Regenfälle hat sich die Lage in weiten Teilen Süd- und Ostösterreichs am Sonntag langsam entspannt. "Die Zahl der Notrufe geht seit den frühen Morgenstunden zurück", sagt Thomas Meier vom Landesfeuerwehrverband Steiermark. Insgesamt 3500 Helfer sind seit der Nacht zum Samstag im Einsatz, um Gebäude und Keller auszupumpen, vermurte Straßen zu reinigen und umgestürzte Bäume zu beseitigen. In St. Johann im Saggautal mussten mehrere Bewohner ihre Häuser verlassen, weil ein Hang wegzurutschen drohte.