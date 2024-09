Rückblick: Die schlimmsten Hochwasser-Fälle in Österreich

2005: Am 11. Juli verursacht Dauerregen vor allem in Salzburg große Schäden. Am stärksten betroffen ist Mittersill im Pinzgau. Der ganze Ort wird überflutet, sogar das Krankenhaus muss geräumt werden.

Schwere Unwetter suchen Österreich am 22. August heim. In der Steiermark stirbt in der Gemeinde Gasen eine 50-Jährige durch eine Mure. Einen Tag später steigen die Pegel in Westösterreich dramatisch an. Der Bahnverkehr in Vorarlberg kommt komplett zum Erliegen, die Verkehrsverbindungen zwischen Tirol und Vorarlberg müssen gesperrt werden. Im Tiroler Ötztal kommt ein Arbeiter unter einer Steinlawine ums Leben, in Vorarlberg werden zwei Menschen vermisst.

2006: Dramatische Szenen spielen sich im Frühjahr in Niederösterreich ab. Am 3. April bricht bei Jedenspeigen (Bezirk Gänserndorf) der Damm der March. Die Wassermassen führen in Dürnkrut zu Überflutungen, die halbe Gemeinde muss evakuiert werden. Die Lage spitzt sich über Tage zu. Regenfälle und Schneeschmelze hatten zuvor den Wasserstand der Donau und der meisten Nebengewässer im Wein- und Waldviertel ansteigen lassen. Die Thaya tritt in den Bezirken Waidhofen a.d. Thaya und Horn an vielen Stellen über die Ufer. Auch der Pegel des Kamp steigt.

Extreme Regenfälle führen Ende Juni erneut zu einer extremen Hochwassersituation im nördlichen Waldviertel. Der Pegel der Thaya steigt in ungeahnter Form an. Besonders betroffen sind Raabs a.d. Thaya, wo der Hauptplatz unter Wasser steht und große Zerstörungen an Häusern angerichtet werden.