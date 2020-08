Unwetter: Todesopfer, Straßensperren und Evakuierungen

Am Samstag hatte der Zivilschutz in Südtirol zunächst die Aufmerksamkeitsstufe „ALFA“ auf der Gefahrenskala ausgerufen. Am Sonntag wurde auf die Vorwarnstufe „BRAVO“ erhöht, zunächst bis Montag zu Mittag.

"Präventive Einsätze" in Tirol und Vorarlberg

In Tirol und Vorarlberg haben sich die Auswirkungen der heftigen Regenfälle in Grenzen gehalten. In Tirol war es lediglich zu 13 unwetterbedingten Einsätzen gekommen, unter anderem wegen überfluteter Keller. Der Valser Bach (Bezirk Innsbruck-Land) führte zu viel Wasser, in St. Jodok und Vals gab es daher „einige eher präventive Einsätze“, hieß es von der Leitstelle.

Auch im Osttiroler Defereggental waren die Feuerwehren wegen einer Vermurung im Einsatz, die Straße ins Tal war daher ab Hopfgarten gesperrt. Im Zillertal kam es zu einem Felssturz auf eine Privatstraße, eine Materialseilbahn wurde dabei beschädigt.