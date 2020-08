Unwetter hielten Feuerwehren in Atem

Schwere Gewitter mit Starkregen haben von Samstagnachmittag bis Sonntagmorgen die Einsatzkräfte in großen Teilen Österreichs auf Trab gehalten.

Besonders stark war Niederösterreich betroffen. Vor allem über dem Bezirk Melk gingen schwere Unwetter am Samstagnachmittag nieder. Hotspots waren vor allem die Gemeinden Mank, Hürm, Kilb, Inning sowie die Randgemeinden.

Auch in Krems waren die Freiwilligen im Einsatz. In Spitz an der Donau etwa verwandelte sich die Straße in einen Bach. Einzelne Ortschaften seien laut Feuerwehr überhaupt völlig abgeschnitten worden.