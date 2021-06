Unwetter: Noch immer Hunderte Helfer im Einsatz + Wieder Gewitter und Hagel im Anmarsch

"Wird auf Hochtouren gearbeitet"

In Schrattenberg und auch in Allentsteig waren übers Wochenende noch hunderte Feuerwehrleute mit Aufräumarbeiten beschäftigt. "Es wird auf Hochtouren gearbeitet", sagte Claus Neubauer vom Bezirkskommando Mistelbach zur Lage in Schrattenberg.

Nach Schrattenberg wurden am Sonntag knapp mehr als 200 Feuerwehrleute und 41 Fahrzeuge beordert. Ebenfalls verwendet wurden 13 Spezialgeräte, u.a. Teleskopmastbühnen und Telelader. "Zahlreiche Einsatzstellen können so gleichzeitig abgearbeitet werden", betonte Neubauer. Anwesend war auch - wie bereits am Vortag - die Höhenrettungsgruppe.