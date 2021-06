OÖ: Zweite Nacht des Schreckens mit verheerenden Unwetterschäden

Im Rahmen einer Pressekonferenz bedankte sich Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) am Freitag in Linz bei den Feuerwehren für deren rasche Hilfe. Das Wetter erzeuge mit „schlimmen Kapriolen schwere Schäden“, sagte er. Er verwies auch auf die vom Bund zugesicherten Mittel aus dem Katastrophenfonds für Betroffene, die unverschuldet in eine Notlage geraten seien.

Grüne kritisieren mangelnden Klimaschutz

Mit einer heftigen Reaktion, die wohl auch dem in OÖ laufenden Wahlkampf für die Landtagswahlen im September geschuldet ist, ließ der grüne Umweltlandesrat Stefan Kaineder aufhorchen. „22 Millionen Euro Schaden entstanden in nur 24 Stunden in der oberösterreichischen Landwirtschaft, das ist mehr als die schwarz-blaue Ibiza-Koalition mit ihrem OÖ-Plan in den nächsten Jahren in den Klimaschutz investieren will“, sagte Kaineder.

Hagel, schwere Gewitter und Starkregen werden mehr und heftiger, das sei laut der Wissenschaft die Konsequenz für den menschengemachten Klimawandel, so Kaineder. Es brauche ambitionierte und mutige Maßnahmen im Kampf gegen die Klimakrise. „Noch immer stehen die Bagger auf den falschen Baustellen, es werden Straßen statt Schienen gebaut und wichtige Investitionen in Zukunftsprojekte werden nicht getätigt“, kritisierte Kaineder.