Unwetter mit Hagel in Kärnten und der Steiermark

Schwere Unwetter sind Mittwochabend über den Süden Österreichs gezogen. Betroffen waren insbesondere die Obersteiermark und Oberkärnten. Wie die Polizei berichtete, gab es im Bezirk Spittal an der Drau Hagelunwetter mit fünf bis acht Zentimeter großen Hagelkörnern, wodurch der Verkehr auf der Drautalstraße (B100) zum Stillstand kam.

Zudem wurden durch sturmartigen Böen im Verlauf der Drautalstraße von Lendorf in Richtung Spittal unzählige Bäume entwurzelt, diese ragten teilweise in die Fahrbahn und blockierten diese, so die Polizei. Zahlreiche Feuerwehren waren im Einsatz.