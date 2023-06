Erste Hitzewelle bringt Gewitter: Wetterberuhigung am Wochenende

Am Sonntag sorgt im Westen und Süden Österreichs der Einfluss von hohem Luftdruck für überwiegend sonniges und trockenes Wetter. Quellwolken, die sich am Nachmittag über den Alpengipfeln bilden, bleiben meist harmlos. Sonnig startet der Tag auch weiter im Osten und Südosten. Allerdings ziehen hier im Tagesverlauf von Nordwesten zeitweise deutlich mehr Wolken durch und trüben den sonnigen Eindruck deutlich. Der Wind kommt aus nördlichen Richtungen und weht vor allem im Nordosten und am Alpenostrand teilweise mäßig. In der Früh steigen die Temperaturen auf elf bis 17 Grad. Bis zum Nachmittag geht der Temperaturanstieg auf 24 bis 31 Grad, am wärmsten wird es in Vorarlberg und Tirol.

Gewitter am Montag

Eine schwache Störung erreicht am Montag von Westen Österreich. Im Vorfeld dieser Störung ist es jedoch noch einmal heiß und schwül. Am Nachmittag muss schließlich vom Bergland ausgehend häufig mit Gewittern gerechnet werden. Der Niederschlagsschwerpunkt liegt allerdings um den Alpenhauptkamm. Mit Einsetzen der Gewitter dreht der Wind allmählich auf West bis Nordwest und lebt vorübergehend deutlich auf. Die Temperaturen in der Früh erreichen zwölf bis 20 Grad. Mit 27 bis 33 Grad sind die Tageshöchsttemperaturen erreicht. Im äußersten Westen gehen allerdings bis zum Abend die Temperaturen bereits zurück.

Der Ostalpenraum liegt am Dienstag am Rande eines Tiefs in einer westlichen bis nordwestlichen Strömung. Mit dieser gibt es einen Mix aus sonnigen Abschnitten und dichten Wolken. Vor allem südlich des Alpenhauptkammes, aber auch im Südosten und am Alpenostrand ist dabei häufig mit Regenschauern und auch mit Gewittern zu rechnen. Der Wind aus West bis Nordwest weht schwach bis mäßig, in Gewittern vorübergehend auch böig auflebend. Die Frühtemperaturen steigen auf 15 bis 22 Grad. Bis zum Nachmittag erreicht die Erwärmung 22 bis 30 Grad.