Großer Hagel, Starkregen, Sturm: Gewitter in Österreich erwartet

Die ersten heißen Tage im Jahr 2023 lassen das ganze Land schwitzen. Der heißeste Tag des Jahres steht uns laut Wetterdienst Ubimet aber noch bevor. Am Donnerstag könnte sogar der Allzeit-Juni-Rekord gebrochen werden. An der Alpennordseite werden Spitzenwerte von 37 Grad erwartet. Dann wird diese Hitzewelle aber je unterbrochen, denn Meteorologen sagen Unwetter vorher.

Mit der Hitze wird es nämlich auch immer schwüler und die Luftmassen damit anfälliger für heftige Gewitter. Schon am Mittwoch werden die ersten Unwetter in den Bergen erwartet. Am Donnerstag ist vor allem ein Streifen von Vorarlberg bis Oberösterreich betroffen, hier drohen in der zweiten Tageshälfte schwere Gewitter mit großem Hagel, Starkregen und Sturmböen. Am Freitag verlagert sich die Zone mit den heftigsten Gewittern laut Ubimet dann mehr in den Süden und Südosten, sonst sickert bereits von Westen her schon stabilere Luft ein.

➤ Mehr lesen: Klimawandel: Doppelt so viele Blitze wie vor 40 Jahren