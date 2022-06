Unwetter in Salzburg: Zwei Personen bei Murenabgang verletzt

Die starken Regenfälle haben am späten Montagabend im Salzburger Oberpinzgau mehrere Muren ausgelöst und einige Gewässer über die Ufer treten lassen. Im westlichen Teil des Felberbaches in Mittersill wurden bei einem Murenabgang zwei Personen verletzt. Insgesamt mussten die Feuerwehren im Oberpinzgau zu 24 verschiedenen Einsätzen ausrücken, sagte ein Sprecher des Landesfeuerwehrkommandos zur APA. Um 4 Uhr war der letzte Einsatz beendet.

Verletzte in Mittersil

Gegen 21 Uhr setzte zwischen Krimml und Zell am See heftiger Regen ein, den der Boden teilweise nicht mehr aufnehmen konnte. Deshalb lösten sich einige Muren und Bäche traten über die Ufer. Am heftigsten betroffen waren die Gemeinden Hollersbach, Bramberg und Mittersill. In Mittersill wurden bei einem Murenabgang zwei Menschen verletzt, nähere Angaben konnte die Polizei Dienstagvormittag aber noch nicht machen.

Die Felbertauernstraße wurde auf einer Länge von 700 Metern von Schlamm und Geröll verlegt, wobei im Auslauf der Erdlawine acht Autos abgeschnitten wurden und auch zwei Häuser getroffen wurden. Verletzt wurde in diesem Bereich aber glücklicherweise niemand. Die Feuerwehr brachte die eingeschlossenen Personen mit ihren Fahrzeugen in Sicherheit, sodass sie ihre Fahrt fortsetzen konnten. Die Felbertauernstraße zwischen Salzburg und Osttirol war auch Dienstagvormittag noch gesperrt.

Zwischen dem Mittersiller Gewerbegebiet und der Ortseinfahrt von Hollersbach überschwemmte ein Bach die B165 auf einer Länge von rund 500 Metern. Nach rund zwei Stunden hatte die Feuerwehr die Straße so weit geräumt, dass sie wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte. Insgesamt standen in den Gemeinden Hollersbach, Bramberg, Mittersill, Uttendorf, Stuhlfelden und Zell am See rund 170 Feuerwehrleute im Einsatz. Dienstagvormittag waren nur mehr in Mittersill einige Feuerwehrleute auf Erkundungsfahrten unterwegs.