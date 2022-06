Islamfeindliche Texte auf Moschee gesprüht: Polizei in NÖ ermittelt

Böse Überraschung für die Mitglieder der Islamischen Föderation in Sollenau im Bezirk Wiener Neustadt in Niederösterreich. Unbekannte hatten in der Nacht auf den Pfingsmontag islamfeindliche Texte auf die Wände der "Yesil Camii"-Moschee gesprüht. Die Polizei ermittelt, in derartigen Fällen wird auch immer wieder der Verfassungsschutz aktiv.

Gefilmt

Laut der Partei "Soziales Österreich der Zukunft" (SÖZ) wurde zumindest einer der Täter bei der Tat von Überwachungskameras gefilmt, die Fahnung soll deshalb bereits auf Hochtouren laufen. "Wir hoffen, dass die Täter rasch geschnappt werden und die Politik endlich antimuslimischen Rassismus in Österreich ernst nimmt", schreibt SÖZ auf Facebook.