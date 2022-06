Felbertauernstraße in Osttirol wegen Murenabgangs gesperrt

Die Felbertauernstraße in Osttirol ist Montagabend wegen eines Murenabgangs in Mittersill im Salzburger Pinzgau vorübergehend gesperrt worden. Voraussichtlich werde die Sperre die nächsten Stunden, je nach Lage auch die Nacht über aufrecht bleiben, teilte das Land Tirol am späten Abend mit.

Die Situation sei vorerst schwer einzuschätzen. In Lienz sowie in Matrei in Osttirol wurden von den Straßenmeistereien Hinweisschilder aufgestellt, damit Pendler aus Osttirol „nicht umsonst Richtung Felbertauern aufbrechen“, erklärte Bezirkshauptfrau Olga Reisner.