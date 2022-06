Unwetter in ganz Österreich: Gewittercluster zieht Richtung Wien

Das Tief Qiara fegt heute über Österreich hinweg. Am Abend war Oberösterreich im Zentrum des Unwetterclusters, laut der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) wird das Gewitter in den kommenden Stunden Richtung Waldviertel ziehen, weswegen Niederösterreich, was Blitzentladungen betrifft, "im Laufe des Abends noch einige Ränge gut machen wird", wie auf der Website zu lesen ist.

Aktuell wurden in Oberösterreich mehr als 9.000 Entladungen verzeichnet. Nur über dem Burgenland und über Wien hat es heute noch nicht geblitzt.