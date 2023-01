"Unvereinbar": Umweltanwalt stoppt Zusammenarbeit mit Klimakleberin

Am Freitag gingen in Tirol die Wogen hoch: Am vergangenen Donnerstag hat sich die Aktivistin Katharina Geistlinger im Zuge der Straßenblockaden auf der Wiener Schüttelstraße festgeklebt. Das dürfte ihrem Arbeitgeber nicht recht gewesen sein. "Ich habe ein Gespräch mit Frau Geistlinger geführt und sie in ihrer Funktion als ehrenamtliche Mitarbeiterin ruhend gestellt", sagt Tirols Landesumweltanwalt Johannes Kostenzer gegenüber dem KURIER.

"Tut mir weh"

Auf Anfrage bei der "Letzten Generation" bestätigte Sprecher Florian Wagner, dass Geistlinger als Privatperson bei der Klima-Aktion beteiligt gewesen ist. "Wir als Umweltanwaltschaft arbeiten im Rahmen der Gesetze. Und meiner Meinung spielen sich die Aktionen der Klimaaktivisten teilweise nicht innerhalb des gesetzlichen Rahmens ab", erklärt Kostenzer seine Entscheidung.