Unterwegs mit einem Security: „Angst spielt immer eine Rolle“

Verhandlungen

„Das ist ein Schritt in die richtige Richtung“, findet Gewerkschafterin Ursula Woditschka, die in der derzeitigen Situation einen Grund für Lohn- und Sozialdumping in der Branche sieht. „Die Securitys werden in immer mehr Bereichen eingesetzt, die früher staatlich waren“, sagt sie. Um dem nachzukommen, werde billiges und unqualifiziertes Personal eingesetzt. Die Sozialpartner arbeiten deswegen an einem Verordnungsentwurf, in welchem ein Lehrgang vorgeschrieben werden soll, sagt Thomas Kirchner vom Fachverband für Dienstleister in der Wirtschaftskammer. Ende Mai gebe es dazu eine Sitzung.