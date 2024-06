Wer arm, obdachlos oder Ausländer ist, wandert schneller in U-Haft

Häftlinge, die einen Moment der Unachtsamkeit nützen, um die Flucht zu ergreifen - in den vergangenen Monaten war das in Österreich immer wieder Thema. Im Justizalltag ist das allerdings die Seltenheit. Im Gegenteil: Die "Fluchtgefahr" ist häufiges Argument bei der Verhängung einer Untersuchungshaft von Beschuldigten. Mit 1. Jänner 2024 befanden sich 1.791 Personen in Österreich in U-Haft.