Zu Unrecht zwei Monate lang in U-Haft: Mann verkaufte kein Kokain

Wenige Tage nach der Geburt seines Sohnes ist ein 31-Jähriger Mann im vergangenen Jänner in Wien als vermeintlicher Drogen-Verkäufer festgenommen worden.

Weil ihm die Staatsanwaltschaft vorwarf, von Juni 2021 bis Jänner 2023 insgesamt vier Kilogramm Kokain in Verkehr gesetzt zu haben, musste er sich am Freitag am Landesgericht verantworten.