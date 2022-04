„Unsere DNA ist in erster Linie Kultur, aber auch Natur und Sport“

Mehr Anreisen mit Öffis

Es gibt aus vielen Bereichen ermutigende Signale. Immer mehr Gäste sind klimabewusst und reisen mit dem Zug an. Die Deutsche Bahn meldet bereits um zehn Prozent mehr Buchungen ins Salzburger Land, als 2019. 72 Prozent der Deutschen interessieren sich auch für Städte-Reisen.

Fernmärkte sind noch ein Sorgenkind: Die ersten Amerikaner werden aber heuer bereits wieder durch die Getreidegasse flanieren und auf die Spuren von „Sound of Music“ gehen. „Die Oberammergauer Passionsspiele in Bayern, die nur alle zehn Jahre stattfinden, bringen traditionell kulturaffine Gäste aus aller Welt auch zu uns“, so Stadt-Tourismus-Chef Bert Brugger. Mit den asiatischen Märkten rechnet man frühestens 2023.

Auch die Kulinarik ist in Salzburg ein Trumpf: Haubenköche wie Andreas Herbst von der Riederalm in Leogang stellen wahre Genussreisen zusammen. Gäste sollen so auch mehr direkt zu den Produzenten hingeführt werden.