„Unkrautwaggon“ fährt jetzt ohne Glyphosat

Sie haben den "Green Tracker" mit entwickelt, ein gemeinsames Projekt der ÖBB mit der Firma Electric Engeneering GmbH Automatisierungstechnik. Der Spritzzug, intern auch „Unkrautwaggon“ genannt, feiert heuer seinen 10. Geburtstag.

Man muss sich gut verstehen, sagen die zwei Gmundner, die sich in den zwei Wochen immer einen Waggon als privaten Rückzugsraum teilen. Dort kochen sie gemeinsam nach Dienstschluss, schauen fern und verbringen ihre Pause. Während der andere am Steuerungsplatz vor den sieben Monitoren mit unzähligen Kamera-Einstellungen, Streckenplänen und Schaltknöpfen sitzt und dafür sorgt, dass die Vertilgung des ungeliebten Grüns ordnungsgemäß funktioniert.

Glyphosat und ein Verbot, das keines ist

Vor knapp einem Jahr wurde vom Nationalrat ein Teilverbot für Pflanzenschutzmittel mit Glyphosat beschlossen. Im Wesentlichen wurde das Herbizid auf Flächen, die von der Allgemeinheit oder von gefährdeten Personengruppen genutzt werden, untersagt. Dazu zählen etwa Sportplätze und Parks. Auch in Kleingärten werden die Mittel nicht mehr zugelassen, in der Landwirtschaft ist der Einsatz aber nach wie vor erlaubt.

Aktuell hat im Gegensatz zur Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) ihre Bewertung zum Pflanzenschutzmittel Glyphosat bereits abgeben und das Herbizid als giftig für Wasserlebewesen, aber nicht krebserzeugend klassifiziert, was vonseiten der Umweltschutzorganisationen Global 2000 und Greenpeace kritisiert wurde. Beide NGOs erinnern an die Bewertung der WHO-Krebsforschungsagentur IARC, die den Unkrautvernichter 2015 – im Gegensatz zu anderen Behörden – als „wahrscheinlich krebserregend“ für Menschen eingestuft hat.