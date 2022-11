Uni Wien richtet 22 gendergerechte Toiletten ein

Die Universität Wien hat nun nicht mehr nur WCs für Frauen und Männer, sondern auch Unisextoiletten im Angebot. 22 Stück wurden auf den verschiedenen Standorten in drei Wiener Bezirken eingerichtet - vom Juridicum bis zum Hauptgebäude.

Auf einem Werbeplakat heißt es dazu:

An der Universität Wien gibt es neben den Frauen- und Männer-WCs in einigen Gebäuden All Gender-WCs, die allen Personen offenstehen. Die Beschilderung zeigt jeweils, ob Pissoirs und/oder Sitztoiletten verfügbar sind, damit Menschen unabhängig vom Geschlecht die für sich passende Ausstattung wählen können. Es soll die Universität zu einem respektvollen und sicheren Raum für alle machen.