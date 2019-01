Uni Graz: Vizerektor Polaschek soll neuer Uni-Chef werden

Der 53-jährige Rechtshistoriker ist seit 2003 Vizerektor, er war einer der beiden Kandidaten, die sich am Mittwoch im öffentlichen Hearing präsentierten. Neben ihm trat auch Kurt-Martin Lugger an, er ist Personalchef an der Uni Graz. Dass nur zwei Bewerber im Hearing waren, sorgte für Wirbel: Der dritte Kandidat hatte am Montag überraschend zurückgezogen. Deshalb wurde spekuliert, ob die Ausschreibung wiederholt werden muss. Eigentlich sind Dreiervorschläge vorgesehen.