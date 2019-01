Hürden bei der Grazer Rektorswahl

Steinig ist der Weg an der Universität Graz zu einem neuen Rektor. Zunächst meldeten sich auf die Ausschreibung bis Ende November nur fünf Bewerber, ausschließlich Männer. Zum Vergleich: Die wesentlich kleinere Universität Salzburg bekam Bewerbungsschreiben von 15 Interessierten, unter ihnen mehrere Frauen – bis hin zu Ex-Ministerin Sonja Hammerschmid.

Die reine Männerpartie in Graz hätte ein Stolperstein werden können, doch der Aufstand des Gleichbehandlungskreises blieb aus. Allerdings blockiert seit Montag ein wesentlich größerer Brocken das Prozedere: Einer der drei Bewerber, die vom Uni-Senat in die engere Wahl genommen wurden, sagte ab. Manfred Schubert-Zsilavec, Vizerektor an der Universität in Frankfurt am Main, zog seine Bewerbung überraschend zurück. Eine Begründung dafür gab es nicht.

Das bringt eine Lawine ins Rolle und möglicherweise eine neuerliche Ausschreibung des Postens. Denn der Uni-Senat muss dem Universitätsrat einen Dreiervorschlag vorlegen, aus dem dieses Gremium wählen kann. Der Senat besteht aus Uni-Angehörigen, der Uni-Rat aus externen Experten. Eigentlich hätte der Rat am 8. Februar den neuen Rektor küren sollen.

Am Dienstag waren die Vertreter von Senat als auch Rat auffällig schweigsam. Federführend derzeit ist der Senat unter seinem Vorsitzenden Rainer Niemann. Er beschloss, die Hearings mit den verbliebenen Kandidaten über die Bühne gehen zu lassen: Am Mittwoch werden sich Kurt-Martin Lugger und Martin Polaschek der öffentlichen Sprechstunde in der Aula stellen.

Die Stellungnahme seitens des Senates war aber dürr: Nach den Hearings „werden der Senat und die Findungskommission tagen“, hieß es. Viele Optionen hat er nicht: Der Posten kann neu ausgeschrieben werden, dann beginnt die Suche von vorne. Das gäbe auch Frauen eine weitere Chance. Unklar war am Dienstag, ob der Senat in dieser speziellen Situation einen Dreiervorschlag haben muss: 2003 legte sein Vorläufer, der Gründungskonvent, auch nur zwei Kandidaten zur Auswahl vor.