Unfallbilanz: Corona hat zum (tödlichen) Rasen verleitet

Nimmt man die Zahlen aus dem Jahr 2019 vor Corona (410 Todesopfer, 16 davon waren Kinder), liegt Österreich in der Unfallstatistik im Ländervergleich nur im Mittelfeld: Europaweit kamen in diesem Jahr auf eine Million Einwohner 49 Verkehrstote. In Österreich waren es 47 Getötete, in Deutschland 37 und in der Schweiz mit 23 weniger als die Hälfte im Vergleich zu Österreich. Wenn man das niedrige Niveau der Schweiz erreichen möchte, wären das maximal 200 Verkehrstote pro Jahr. Dafür würde es laut Kuratorium für Verkehrssicherheit aber an ähnlich drakonischen Strafen wie bei unseren Nachbarn mangeln.

Wer in der Schweiz beispielsweise bei einer 30er-Beschränkung mit 70 km/h erwischt wird, muss für zwei Jahre seinen Führerschein abgeben. Zurück bekommt man die Lenkerberechtigung nur mit einem positiven verkehrspsychologischen Gutachten.

Raserpaket beschlossen

Das sogenannte Raserpaket hat diese Woche den Verkehrsausschuss des Nationalrates passiert. Dagegen stimmte nur die FPÖ.

Im Wesentlichen wird es für Raser empfindlich teurer, die Entziehungszeiten für Führerscheine werden bei Vergehen länger und auch die Vormerkzeit verlängert sich. Der Strafrahmen für Rasen mit weit überhöhter Geschwindigkeit wird von knapp über 2.000 Euro auf 5.000 Euro erhöht. Geschwindigkeitsübertretungen ab 80 km/h innerorts und 90 km/h außerorts (statt bisher 90/100) „unter besonders gefährlichen Verhältnissen begangen“ haben einen sechsmonatigen Führerscheinentzug samt Nachschulung zur Folge.

Dasselbe gilt auch für illegale Straßenrennen. Nicht nur bei diesen gefährlichen Rennen, sondern generell wird in Zukunft bei Raserdelikten die Absolvierung einer Nachschulung vorgeschrieben, im Wiederholungsfall innerhalb von vier Jahren auch ein amtsärztliches Gutachten samt verkehrspsychologischer Untersuchung .

Die FPÖ wollte nicht mitgehen, weil sie bei der Festlegung des Strafmaßes ein Ungleichgewicht sieht. Die Geldstrafen würden bei eher geringfügigen Geschwindigkeitsüberschreitungen massiv erhöht, kritisierte Gerhard Deimek. Damit treffe man nicht die gewohnheitsmäßig Rasenden oder illegale Straßenrennen, sondern in erster Linie Personen, die zufällig einmal zu schnell unterwegs waren. Laut Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) reagiere man mit dem Gesetzespaket auf besonders tragische Fälle, die durch Raserei verursacht wurden. Was das Raserpaket anbelangt, haben vor allem die Bundesländer Niederösterreich, Salzburg und Kärnten intensiv Druck gemacht.

Noch keine Lösung gibt es in der Frage der Beschlagnahme von Fahrzeugen, die laut Gewessler derzeit von Juristen geprüft werde. Andere Länder hätten damit aber gute Erfahrungen gemacht.