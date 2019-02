Österreich ist Europameister bei den Verkehrsunfällen

Weltweit starben im Vorjahr jedenfalls 1,35 Millionen Menschen durch den Verkehr, sagt die Weltgesundheitsorganisation WHO. Am gefährlichsten ist es demnach in Afrika (27 Tote pro 100.000 Einwohner), am sichersten in Europa (9 Tote). Österreich liegt da mit 5,2 sogar noch unter dem Schnitt, also weit besser als in der EU-Bilanz.