Deutsche Autobahn-Maut: Hofer denkt an Revanche

Am Ende will der deutsche Verkehrsminister Andreas Scheuer von den ausländischen Pkw-Benutzern mindestens 500 Millionen Euro Netto-Gewinn pro Jahr einstreifen. Österreich sieht darin eine Diskriminierung ausländischer Autobahnbenutzer und brachte eine Klage beim Europäischen Gerichtshof ein. Doch der EuGH-Generalanwalt Nils Wahl empfiehlt dem Gericht, die Klage aus der Ära von SP-Verkehrsminister Jörg Leichtfried abzuweisen.

Für den EuGH ist es bereits die achte Autobahnmaut-Klage. Der Generalanwalt führt auch aus, dass die EU-Verkehrspolitik auf einer Kostenverteilung nach dem Benutzer- und Verursacherprinzip beruhe. Österreich attestiert er ein „fehlerhaftes Beschwerdevorbringen“.

In Österreich bleibt man vorerst noch abwartend, bis vermutlich im Sommer das endgültige Urteil kommt. Der ÖAMTC will sich gar nicht äußern, der ARBÖ nur so weit: „Wenn das so durchgeht, wäre das ein Anschlag auf die österreichischen Autofahrer.“