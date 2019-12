Unfall auf Tiroler Brennerautobahn forderte Todesopfer

Die Brennerautobahn musste nach dem Unfall in Richtung Innsbruck bei der Mautstelle Schönberg komplett gesperrt werden. Am späten Mittwochvormittag konnte die Straße jedoch wieder freigegeben werden. Die Insassen des Reisebusses wurden laut Asfinag in den Räumlichkeiten der Mautstelle Schönberg betreut.