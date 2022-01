Unfälle in der Silvesternacht: Taxilenker schwer verletzt

Ein 66-jähriger Taxilenker kam am Silvesterabend in Hintertux im Tiroler Zillertal auf einer als Rodelbahn benutzten Forststraße von der Fahrbahn abgekommen und rund 100 Meter abgestürzt. Dabei wurde der Mann aus dem Auto geschleudert und schwer verletzt, berichtete die Polizei. Er wurde von Bergrettung und Feuerwehr geborgen, zu einem Helikopterstützpunkt transportiert und von dort in die Innsbrucker Klinik geflogen.

In Wies in der Steiermark kam ein Pkw-Lenker in der Silvesternacht von der Radlpass-Straße ab: Bis zum Eintreffen von Rettungsdienst und Notarzt wurde Lenker und Beifahrer von der Freiwilligen Feuerwehr Wies versorgt. Für die Rettungs- und Bergearbeiten musste die B76 zeitweise für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Die Steirer wurden nach der Erstversorgung in ein Spital eingeliefert, das Wrack mit einem Kran der Feuerwehr Eibiswald geborgen und auf einem nahegelegenen Lagerplatz abgestellt.