Auto brannte nach Unfall auf A1: Ehepaar schwer verletzt

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Ein Auto hat Mittwochnachmittag nach einem Verkehrsunfall auf der Westautobahn (A1) bei Kirchstetten (Bezirk St. Pölten-Land) zu brennen begonnen. Ersthelfer konnten die beiden bei dem Crash schwer verletzten Insassen aus dem Wagen retten, bevor das Feuer auf den Fahrgastraum übergriff, berichtete die niederösterreichische Polizei am Donnerstag in einer Aussendung. Die deutsche Lenkerin (66) und ihr 78-jähriger Mann wurden in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht.

Die Frau war kurz nach 14.00 Uhr aus vorerst unbekannter Ursache mit dem Pkw von der Richtungsfahrbahn Wien abgekommen und hatte einen Betonsockel touchiert. Das Auto kam auf einem Grünstreifen zum Stillstand und geriet in Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen.