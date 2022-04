Unbekannter Mann verletzte bei Streit in Vorarlberg zwei Kinder

Ein unbekannter Fahrradfahrer soll am frühen Montagabend in Höchst (Bezirk Bregenz) im Streit zwei Kinder zu Boden und eine Böschung hinuntergestoßen haben. Wie die Polizei berichtete, kam es gegen 19 Uhr auf dem Fahrradweg bei der Gartenstraße zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Mann und den zwölf und 13 Jahre alten Buben, die dann zu Tätlichkeiten führte. Die Kinder wurden verletzt. Die Exekutive ruft Zeugen und den Fahrradfahrer auf, sich zu melden.

Drei Burschen waren mit dem Radfahrer in Streit geraten, nachdem der vorbeifahrende Mann den auf einer Bank sitzenden Kindern eine Obszönität zugerufen hatte. Der Mann stieß einen der Buben zu Boden, dieser wurde am Knie verletzt. Ein zweites Kind stieß der Radfahrer die Böschung hinunter, wodurch dieses an Händen und Hals verletzt wurde.