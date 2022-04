Am Mittwoch kommt der Frühling zurück ins Land

Am Mittwoch verliert das Tief in hohen Luftschichten im Osten langsam an Einfluss und bodennah steigt der Luftdruck. So stellt sich nach der Auflösung von Restwolken in den meisten Regionen recht sonniges Wetter ein. Nur im Osten und Südosten breiten sich im Tagesverlauf nochmals Quellwolken und Wolkenfelder aus, Schauer gibt es aber kaum. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bis Nordost. Von minus ein bis plus sechs Grad steigen die Temperaturen auf neun bis 18 Grad. Am wärmsten ist es erneut im Westen.

Sonniges Wetter

Am Donnerstag liegt Österreich vermutlich zwischen einem Tief im Osten und einem Tief über dem westlichen Mittelmeer unter schwachem Hochdruckeinfluss. Insgesamt überwiegt in weiten Teilen des Landes sonniges Wetter, auch wenn sich zeitweise ein paar harmlose Wolken zeigen. Dabei bleibt es auch meist trocken. Der Wind weht meist nur schwach und dreht immer öfter auf Ost bis Süd. Die Frühtemperaturen liegen bei minus ein bis plus 6 Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen 13 bis 18 Grad.

Auch am Freitag ist meist noch schwacher Hochdruckeinfluss wetterbestimmend, langsam gewinnt aber ein Tief über dem zentralen Mittelmeer an Einfluss. In den meisten Regionen überwiegt sonniges Wetter und nur ein paar harmlose Quellwolken zeigen sich. Lediglich an der Alpensüdseite machen sich im Tagesverlauf allmählich mehr und mehr Wolkenfelder bemerkbar. Der Wind weht schwach bis mäßig, im nördlichen Alpenvorland auch teils lebhaft aus Ost bis Südost. Ein bis sieben Grad hat es in der Früh, 14 bis 20 Grad tagsüber, wobei es am wärmsten an der leicht föhnigen Alpennordseite sein dürfte.