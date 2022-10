Umweltalarm in der Südsteiermark: Gasgemisch ausgetreten

In der Südsteiermark ist es am Dienstag in der Früh zu einem Chemiealarm gekommen: Bei einer Firma, die Rauchfang und Hochbausysteme herstellt, trat offenbar ein bislang unbekanntes Gasgemisch aus. Zunächst war ein Austritt von Salpetersäure vermutet worden. Die Bevölkerung im Raum Ragnitz (Bezirk Leibnitz) wurde aufgerufen, in den Häusern zu bleiben und die Fenster geschlossen zu halten. Auch Bürgermeister Manfred Sunko warnte die Bevölkerung via Facebook.