64-Jährige tot im Stift Schlierbach gefunden: Obduktion angeordnet

Im oberösterreichischen Stift Schlierbach (Bezirk Kirchdorf im Traunviertel) wurde die Leiche einer 64-jährigen Frau gefunden. Die Landespolizeidirektion OÖ bestätigte einen dementsprechenden Bericht der Krone. Die Frau dürfte sich dort eine Auszeit genommen haben, wurde dann aber am Montag mit einer Kopfverletzung aufgefunden.

Sicherheitshalber ordnete die Staatsanwaltschaft Steyr deshalb eine Obduktion an. Man gehe aber derzeit nicht von Fremdverschulden aus, so die Landespolizeidirektion, eher von einem Sturz. „Es gibt derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden“, wird Andreas Pechatschek, Sprecher der Staatsanwaltschaft, in der Krone zitiert.